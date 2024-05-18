Серветку, на якій футболіст Ліонель Мессі у віці 13 років підписав перший контракт з іспанським клубом "Барселона", продали на аукціоні за 762,4 тис. фунтів стерлінгів ($965 тис.).

Про це повідомив британський аукціонний будинок Bonhams, який виступив організатором торгів. Стартова ціна лота становила 300 тисяч фунтів стерлінгів.

До Bonhams історичний документ передав Орасіо Гаджолі - аргентинський агент, який представляв інтереси Мессі. Спочатку він планував подарувати експонат музею футбольного клубу "Барселона". Однак у лютому 2024 року стало відомо, що серветку продадуть на аукціоні.

Перший контракт з "Барселоною" Ліонель Мессі підписав 14 грудня 2000 року. Тоді футболісту було 13 років. Він виступав за клуб із 2003 по 2021 рік. За цей час у складі команди він десять разів ставав чемпіоном Іспанії, вісім разів виграв Суперкубок Іспанії, сім разів - Кубок Іспанії, чотири рази - Лігу чемпіонів та по три рази - Суперкубок UEFA та клубний чемпіонат світу.

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