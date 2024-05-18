Разом до перемоги! Під таким гаслом на Прикарпатті відбувся благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Захід ініціювала обласна служба зайнятості. Які експонати виставляли? Скільки за них вторгували? Та на що планують витратити зібрані кошти? Дивімось.

Цю книгу мені подарував мій син. Для мене ці книги безцінні.

Оксана - мама Героя України Дмитра Коцюбайла, відомого всій країні як Да Вінчі, презентує лот, яким відкривають благодійний аукціон. Це дві книги із її особистої бібліотеки. Одна про історію легендарного добровольчого підрозділу "Вовки Да Вінчі", яким командував її син. Інша - збірник розповідей про Народних Героїв України.

Оксана Коцюбайло, мама Героя України Дмитра Коцюбайла:

Вийшла ця книга, і я кажу Діма, а чому ще мама книги не має. Каже, добре, мамо. Я привезу. І він мені привіз. І подарував. Я дуже захоплювалася своїм сином, що він в мене такий виріс незвичайний. Для мене все, що пов'язане із моїм сином, найдорожче.

Пані Оксана каже: їхня родина бере участь в благодійних заходах на підтримку ЗСУ не вперше. Торік передали на аукціон флягу сина. Сподівається, що і за книги нині вдасться вторгувати не менше.

Оксана Коцюбайло, мама Героя України Дмитра Коцюбайла:

Це важливо, щоб допомагати бійцям. Хлопцям допомагати, тому що без їх підтримки й нашої підтримки їх - не буде перемоги. Нехай люди читають, знають історію створення батальйону.

Тридцять шість тисяч - один, тридцять шість тисяч гривень - два. У двісті вісімдесят перший номер тридцять шість тисяч гривень за книгу "Вовки Да Вінчі" - три, продано, дякуємо.

А цю гільзу розмалювали вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації. Керівник закладу розповідає: їхні діти охоче волонтерять з перших днів війни, плетучи маскувальні сітки.

Василь Серденько, директор Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей:

Давали друге життя цим гільзам. Діти, коли малювали, мріяли про мир, тому що це саме основне в нашому житті. Ми вже третій рік живемо в умовах війни і кожна дитина хоче миру.

Книги, картини, ікони, ляльки-мотанки, вишиванки, артоб'єкти з боєприпасів, а ще - унікальні вироби з дерева, кераміки та вовни від гуцульських народних майстрів. Загалом - понад тридцять лотів. За деякі розгорілися справжні баталії.

50 тисяч гривень за вишиванки раз, п'ятдесят тисяч два і п'ятдесят тисяч три. Продано.

Зініціювала аукціон Івано-Франківська обласна служба зайнятості. Директор каже: війську вони допомагають з перших днів війни - щомісяця всі працівники центру донатять на ЗСУ свій одноденний заробіток.

Василь Цимбалюк, директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості:

Я думаю, а чому не зробити нам. Наша служба представлена в кожному районі, долучилися до даної акції всі райони. Дуже багато роботодавців телефонувало в останні дні, що ще хотіли представити свій лот і брати участь в аукціоні на підтримку наших військових. А саме військових з нашої області, це 109 батальйон десятої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Володимир Бабанін командував цим батальйоном майже п'ять років. Підрозділ створений у 2016-му. За плечима бійців 109-ки запеклі бої за визволення Київщини, оборона Соледара та Бахмута. За кошти з аукціону планують закупити необхідне обладнання.

Володимир Бабанін, начальник Івано-Франківського ТЦК і СП, колишній командир 109 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 окремої бригади "Едельвейс":

Засоби РЕБ, засоби аеророзвідки, fpv-дрони. А це важливо. Ми показуємо в черговий раз, що хлопці не сам на сам зі своїми проблемами. Те, що тут в тилу, ми тримаємо руку на пульсі, і намагаємося максимально допомагати їм.

За експонати на аукціоні вторгували майже мільйон сто тисяч гривень.