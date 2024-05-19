Росіяни активізувалися на Харківщині, на фронті зросла кількість боїв - Генштаб [ Редагувати ]
На Харківському напрямку активізувалися російські війська, лише від початку доби 19 травня там відбулося сім бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:30 19 травня.
Інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту, найбільша активність окупантів станом на зараз спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках. Сили оборони дають відсіч. Лише за цю добу кількість бойових зіткнень зросла до 78.
На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися - тут на даний час відбулося 7 бойових зіткнень. Ситуація динамічна, противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців. Біля Лук’янців завдав авіаційного удару, застосувавши п’ять КАБів. Українські військові тримають оборону, ведуть вогонь у відповідь та контратакують на окремих ділянках.
На Куп’янському напрямку ворожа авіація завдавала ударів в районі Петропавлівки, інформація уточнюється. Станом на цей час українські воїни відбили 4 атаки, ще дві - тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Загарбники зазнають втрат, інформація про які уточнюється.
На Лиманському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Зарічного та в районі Серебрянського лісу.
З початку доби ворог значно активізувався на Сіверському напрямку. Намагається прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Роздолівки. Загалом тут вже відбулося 20 бойових зіткнень.
На Краматорському напрямку супротивник провів 9 атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Три бойових зіткнення ще тривають. Ворожа авіація працювала біля Нью-Йорка, Північного, Дачного та Дружби.
На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє авіація російських окупантів - завдано ударів в районах Вовчого, Тимофіївки, Євгеніївки та Сокола. Застосовано п’ять КАБів. Загалом на цьому напрямку відбулося вже 19 атак. Десять із них ще тривають.
На Курахівському напрямку зараз теж бої. З початку доби поблизу Георгіївки, Парасков’ївки та Новомихайлівки відбулось п’ять протистоянь. Три із них ще тривають.
На Времівському напрямку загарбники 4 рази намагалися безуспішно штурмувати наші позиції біля Старомайорського. Завдали авіаційного удару в районі Урожайного.
На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив. Натомість використав авіацію для ударів по Малих Щербаках та Андріївці.
На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав. На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
Наступ росіян на Харківщині розпочався 10 травня. Президент Зеленський заявив 17 травня, що ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію. За його словами, війська рф просунулися на цій ділянці фронту не більше ніж на 10 км.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росія розширила зону бойових дій на 70 км, щоб змусити Україну задіяти бригади з резерву. У Харківській області тривають важкі бої.
по темі
На Харківщині тривають запеклі дії, Сили оборони нищать російських загарбників і беруть їх у полон. Головне управління розвідки Міноборони показало відео з Вовчанська, де тривають вуличні бої
Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях. Дані щодо втрат противника уточнюються
Російська війська намагаються закріпитися на північних околицях Вовчанська Харківської обласьі з метою подальшого просування та зайняття населеного пункту
У Харківській області є села, які з "сірої зони" перейшли до зони ведення активних бойових дій. Окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування
У Харківській області Сили оборони стримують просування ворога, проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де росіяни змогли просунутися. Наразі російська армія проводить наступальні операції штурмовими групами на північний захід від села Липці
У росіян на цю хвилину немає достатньо сил і засобів, що прорватися до Харкова. Для цього потрібен щонайменше 100-тисячний корпус. Все угруповання "Север" на 750 кілометрів кордону має в межах 40 тисяч особового складу