На Харківському напрямку активізувалися російські війська, лише від початку доби 19 травня там відбулося сім бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:30 19 травня.

Інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту, найбільша активність окупантів станом на зараз спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках. Сили оборони дають відсіч. Лише за цю добу кількість бойових зіткнень зросла до 78.

На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися - тут на даний час відбулося 7 бойових зіткнень. Ситуація динамічна, противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців. Біля Лук’янців завдав авіаційного удару, застосувавши п’ять КАБів. Українські військові тримають оборону, ведуть вогонь у відповідь та контратакують на окремих ділянках.

На Куп’янському напрямку ворожа авіація завдавала ударів в районі Петропавлівки, інформація уточнюється. Станом на цей час українські воїни відбили 4 атаки, ще дві - тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Загарбники зазнають втрат, інформація про які уточнюється.

На Лиманському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Зарічного та в районі Серебрянського лісу.

З початку доби ворог значно активізувався на Сіверському напрямку. Намагається прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Роздолівки. Загалом тут вже відбулося 20 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку супротивник провів 9 атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Три бойових зіткнення ще тривають. Ворожа авіація працювала біля Нью-Йорка, Північного, Дачного та Дружби.

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє авіація російських окупантів - завдано ударів в районах Вовчого, Тимофіївки, Євгеніївки та Сокола. Застосовано п’ять КАБів. Загалом на цьому напрямку відбулося вже 19 атак. Десять із них ще тривають.

На Курахівському напрямку зараз теж бої. З початку доби поблизу Георгіївки, Парасков’ївки та Новомихайлівки відбулось п’ять протистоянь. Три із них ще тривають.

На Времівському напрямку загарбники 4 рази намагалися безуспішно штурмувати наші позиції біля Старомайорського. Завдали авіаційного удару в районі Урожайного.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив. Натомість використав авіацію для ударів по Малих Щербаках та Андріївці.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав. На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

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Наступ росіян на Харківщині розпочався 10 травня. Президент Зеленський заявив 17 травня, що ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію. За його словами, війська рф просунулися на цій ділянці фронту не більше ніж на 10 км.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росія розширила зону бойових дій на 70 км, щоб змусити Україну задіяти бригади з резерву. У Харківській області тривають важкі бої.