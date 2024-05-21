Удар по Харкову: які наслідки [ Редагувати ]
У Харкові зранку 21 травня пролунали вибухи. Про це повідомляється в Telegram-каналі Харківського міського голови Ігоря Терехова.
Ранок у Харкові починається зі звуку вибуху, - написав мер о 06:51.
Крім того, в поліції Харківської області заявили про кілька вибухів у місті. Також в правоохоронних органах закликали місцевих жителів перебувати в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".
В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102.
Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про фіксацію активності ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря та на східному напрямку.
Що відомо про наслідки?
Пізніше мер Харкова розповів, що за попередніми даними, через ворожий обстріл є поранена людина. Окупанти били по транспортній інфраструктурі.
Щодо ранкового прильоту - ціллю був об'єкт транспортної інфраструктури. Попередньо є одна постраждала людина.
Раніше ми писали про те, що Україна зберігає контроль на Харківщині та донецьких напрямках.
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