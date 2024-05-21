Бельгія хоче провести міжурядову зустріч з Україною та Молдовою щодо початку переговорів про членство в ЄС до кінця червня.

Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі.

"Ми щойно обговорили це з Молдовою, що ми маємо намір організувати таку міжурядову конференцію (щодо членства в ЄС, - ред.) під час нашого головування до кінця червня. Для Молдови та України теж", - заявила вона.