Бельгія хоче провести зустріч з Україною щодо початку переговорів про членство в ЄС до кінця червня [ Редагувати ]
Бельгія хоче провести міжурядову зустріч з Україною та Молдовою щодо початку переговорів про членство в ЄС до кінця червня.
Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі.
"Ми щойно обговорили це з Молдовою, що ми маємо намір організувати таку міжурядову конференцію (щодо членства в ЄС, - ред.) під час нашого головування до кінця червня. Для Молдови та України теж", - заявила вона.
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