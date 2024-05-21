"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала нові контракти на закупівлю для Збройних сил 4200 дронів DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.

"Відтак, разом із попередніми закупівлями, загальна кількість законтрактованих Агенцією БпАК DJI Mavic вже становить 8200 комплектів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T). Загальна сума укладених контрактів - 1,1 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, у сучасній війні дрони стали незамінним елементом боротьби. Вони посилюють обороноздатність, підвищуючи ефективність військових операцій.

За результатами аукціонів на Prozorro, середня ціна на один БпАК склала:

DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм - 126,3 тисячі гривень;

DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм - 194,2 тисячі гривень.

"Лише на цих закупівлях нам вдалося заощадити понад 65 млн гривень від очікуваної вартості", - зазначила директор Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Крім того, станом на 20 травня уже пройшли успішні аукціони "Агенції оборонних закупівель" на додаткові 4000 БПаК DJI Mavic 3E та 1500 DJI Mavic 3T, де очікується підписання контрактів.