Через аварію на Полтавщині близько п'яти тисяч абонентів залишилися без газу [ Редагувати ]
Унаслідок аварії на магістральному газопроводі в Хоролі Полтавської області близько п'яти тисяч абонентів залишилися без газопостачання.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Телеграмі.
У Хоролі на Полтавщині близько 5 тисяч абонентів залишилися без газопостачання. Причина – аварія на магістральному газопроводі, - написав він.
Зазначається, що аварію ліквідували, бригади проводять відновлювальні роботи.
Завтра вранці пуск блакитного палива мають відновити. Ситуація на контролі, - наголосив Пронін.
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