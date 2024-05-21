"Нафтогаз" збільшив видобуток газу на 12%. Чи вистачить цього для проходження зими і що буде з тарифом?

Усе, щоб забезпечити потреби споживачів та пройти наступний опалювальний сезон, використовуючи газ винятково власного видобутку. Чи реально реалізувати ці плани? Розкажемо в сюжеті.