Удар по Харкову: відомо про 10 постраждалих [ Редагувати ]
Станом на середу, 22 травня, зросла кількість поранених внаслідок удару КАБами по Харкову вдень. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Повідомляється, що відомо вже про десятьох постраждалих цивільних людей внаслідок обстрілу Харкова. Чотирьох із них госпіталізували, один чоловік - водій тролейбуса - у тяжкому стані.
Решті госпіталізація не знадобилася, їм надали допомогу на місці.
Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, російські війська завдали удару по Харкову.
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