Прем'єр-міністри Ірландії та Іспанії Саймон Харріс та Педро Санчес заявили, що країни вирішили визнати Палестинську державу.

Раніше 22 травня аналогічну заяву зробила Норвегія. Рішення всіх трьох країн набуде чинності з 28 травня.

На прес-конференції ірландський прем'єр заявив:

Сьогодні Ірландія, Норвегія та Іспанія оголошують, що ми визнаємо державу Палестину. Кожен з нас тепер зробить усі необхідні національні кроки для реалізації цього рішення.

Харріс назвав це "історично важливим днем для Ірландії та Палестини". Він зазначив, що цей крок спрямований на те, щоб допомогти вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт шляхом створення двох держав.

29 листопада 1947 року Генасамблея ООН ухвалила план поділу Палестини на дві незалежні держави. Єврейське населення схвалило ініціативу, а арабські лідери пообіцяли не допустити її реалізацію. У результаті було створено Ізраїль, який отримав понад половину палестинських земель. Палестину визнають 144 країни-члени ООН. При цьому статусу повноправного членства в ООН вона не має - її існування не визнають три країни Ради безпеки - США, Британія та Франція.

Держава Палестина де-юре включає Західний берег Йордану (межує з Ізраїлем та Йорданією) та Сектор Гази (межує з Ізраїлем та Єгиптом). Столицею палестинці вважають Єрусалим, але фактично адміністрація знаходиться в Раммалі. Населення Палестини становить майже 5 млн людей.

З 7 жовтня 2023 року триває війна між Ізраїлем та палестинським радикальним рухом ХАМАС. Приводом до цього став напад бойовиків ХАМАСу на ізраїльські поселення та захоплення кількох сот заручників.

Минулого тижня прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив про намір видати ордери на арешт ізраїльських прем'єр-міністра та глави Міноборони Біньяміна Нетаньяху та Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу за воєнні злочини.

Позицію МКС підтримали Франція та Бельгія. Велика Британія виступила проти.