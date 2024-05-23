На фронті загинув футболіст "Колосу" з Грузії Серго Горнакашвілі [ Редагувати ]
У боях на Харківщині загинув грузинський доброволець Серго Горнакашвілі. Про це повідомляє "Грузия Online".
В Україні загинув ще один грузинський солдат. Серго Горнакашвілі родом із села Омало, Ахметського муніципалітету.
Серго Горнакашвілі грав за футбольний клуб "Колос" з Великої Димерки Київської області, пишуть на Facebook-сторінці ФК "Колос".
Сумна звістка прийшла до нас в команду, захищаючи нашу землю від проклятого ворога загинув наш гравець ФК КОЛОС Горнакашвілі Серго. Серго був чудовою і порядною людиною, грав за ФК КОЛОС з 2006 року, ставав кращим гравцем чемпіонату.
В українському добровольчому підрозділі "Чорний орел" 7 травня повідомили про загибель двох своїх бійців із Грузії – Давида Гогадзе і Бесо Ломідзе.
На боці України грузинські добровольці воюють у складі чотирьох підрозділів: "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" і "Чорний орел". З 24 лютого 2022 року у боях за Україну загинули до 70 громадян Грузії та громадян України грузинського походження.
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