У боях на Харківщині загинув грузинський доброволець Серго Горнакашвілі. Про це повідомляє "Грузия Online".

В Україні загинув ще один грузинський солдат. Серго Горнакашвілі родом із села Омало, Ахметського муніципалітету.

Серго Горнакашвілі грав за футбольний клуб "Колос" з Великої Димерки Київської області, пишуть на Facebook-сторінці ФК "Колос".

Сумна звістка прийшла до нас в команду, захищаючи нашу землю від проклятого ворога загинув наш гравець ФК КОЛОС Горнакашвілі Серго. Серго був чудовою і порядною людиною, грав за ФК КОЛОС з 2006 року, ставав кращим гравцем чемпіонату.

В українському добровольчому підрозділі "Чорний орел" 7 травня повідомили про загибель двох своїх бійців із Грузії – Давида Гогадзе і Бесо Ломідзе.

На боці України грузинські добровольці воюють у складі чотирьох підрозділів: "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" і "Чорний орел". З 24 лютого 2022 року у боях за Україну загинули до 70 громадян Грузії та громадян України грузинського походження.