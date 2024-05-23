"Вірні завжди". Свій день сьогодні відзначають українські морські піхотинці. Про героїзм і стійкість морпіхів говорив у своєму привітанні й Президент України. Подякував за виконання складних завдань, за силу і прояв справжнього українського характеру. Саме такі герої матеріалу нашого кореспондента Ігоря Левенка. Чому їх називають найкрутішими воїнами трьох стихій - дивіться в його сюжеті.

"Вірні завжди". Морська піхота: як вчаться, живуть та воюють "українські командос"!

Навіть якщо фізично ти до цього підготовлений, то треба бути готовим ще й морально.

Чим "морпіхи" відрізняються від звичайних піхотинців?

Воїни трьох стихій, ну, і в цьому є свій певний романтизм.

Кринки - випалена земля. Як наша морська піхота утримує плацдарм на лівому березі Дніпра!

Морська піхота - рід військ, який проводить морське чи повітряно-морське десантування, а також охороняє берег, зокрема й від ворожого десанту.

Як показує досвід цієї повномасштабної війни, у нас все-таки більша частина операцій сухопутні, проте, як ви, знаєте лівий берег Херсонщини - там переважно зараз морські піхотинці.

Олексій Годзенко, його шлях до морської піхоти розпочався у 2019-му. Від журналіста-телевізійника до пресофіцера окремого батальйону морпіхів. До повномасштабного вторгнення його підрозділ повоював майже на всіх ділянках фронту. Ми зустрічалися на передовій під Авдіївкою, Горлівкою і звісно ж під Маріуполем.

Олексій Годзенко, військовослужбовець ЗСУ:

Ми свого часу до повномасштабки, у нас були заняття з десантування на Урзуфі з моря. Плюс в морській піхоті в підрозділах є десантно-штурмові підрозділи, які регулярно виконували стрибки з парашутами. Ну, воїни трьох стихій і тренувались, ми виконували різні задачі.

Ці війська, як і флот, дуже постраждали від російської анексії Криму у 2014 році. Частина кримських "морпіхів" присягнули росії та залишилися на півострові. Утім, українська морська піхота не зникла.

Для мене було важливо долучитися саме до кримських батальйонів, бо вони точно знали, що означає гасло морської піхоти, яке латиною звучить як Semper fidelis, що українською мовою означає "Вірний завжди". І оці сержанти, матроси, офіцери, які лишилися вірні присязі та клятві морського піхотинця, і вийшли на континентальну Україну за наказом тодішнього в.о. президента Турчинова, вони дуже чітко розуміють, що це для них не просто слова.

Гліб Стрижко підписав контракт із морською піхотою у 2021-му. Після 24-го лютого його підрозділ стримував наступ окупантів на Маріуполь.

Гліб Стрижко, ветеран морської піхоти:

Я вперше побачив колону російських танків, це не була величезна колона, такі як рухалися з Криму, або рухали на Київ, тобто це була просто рота російських танків, і я вперше побачив на них дуже дивні "зетки". Коли загорівся вже третій танк, то інші вже просто почали виїжджати назад і викидати десант.

Згодом морпіхи зайняли кругову оборону в Маріуполі, на меткомбінаті Ілліча. рашисти його потужно бомбили.

Гліб Стрижко, ветеран морської піхоти:

Був неподалік від епіцентру вибуху, впав, звалився з третього на перший поверх. Через певний час мене витягли мої хлопці, тоді я зрозумів, що трапилося щось серйозне, бо я не відчував нижніх кінцівок і я нічого не бачив.

Гліб зазнав тяжкого поранення, потрапив у полон. Повернувся до України, внаслідок обміну. Нині, за станом здоров'я, Гліб не може повернутися до війська, та каже, морська піхота - це стан душі.

Півтора року як я звільнений з корпусу, а в мене все одно перед ліжком на столі стоїть клятва морського піхотинця.

Вступаючи до лав морської піхоти України, я урочисто клянусь... Клянусь! Зберігати та продовжувати традиції морської піхоти, сумлінно продовжувати свій військовий обов'язок...

Морська піхота має багато своїх символів і традицій. Випробування на фізичну та психологічну стійкість. Клятва на штормовий берет.

Коли командир на тебе вдягає берет, після того, як ти здав, він тобі рукою лупить по кокарді, це називається прибити берет.

Морпіхи - це фактично спеціалізовані сили, які є не просто стрілками флоту, а і десантниками, і морськими десантниками, і пірнальниками. Це те, що у Європі називається "командос". А українські морпіхи одними з перших запровадили у війську ще й безпілотні системи. Колишній комбат морпіхів Вадим Сухаревський в ЗСУ нині очолює відповідний напрямок.

Олексій Годзенко, військовослужбовець ЗСУ:

У Сухаревського жоден міномет не працював без коректури з повітря, і вже за час, коли я служив і після того. Я дивлюся за бойовим шляхом командира, завжди підрозділ, який він очолює, вони дуже відкриті до новітніх технологій. Дрони, які їздять, літають, якщо треба, то й плавають.

Немає такої ділянки фронту, де, в боях з ворогом, не відзначилася наша морська піхота. Та найвідоміший напрямок - плацдарм на лівому березі Дніпра. Район села Кринки.

А на цих кадрах один український морпіх дає бій щонайменше п'ятьом окупантам. Більшість ліквідує, інші від нього рятуються втечею, проте безуспішно. Ціною неймовірних зусиль та відваги наші бійці утримують цей майданчик для подальшого наступу.

І дай боже, що морські піхотинці будуть першими підрозділами, які ступлять першими на кримську землю, перейдуть Перекоп, перейдуть Чогар.

За роки війни українська морська піхота трансформувалася неабияк. Підрозділи мають свою артилерію, танки, авіацію та малі корабельні судна. Цьогоріч у війську було створено корпус морської піхоти. До його складу увійшли усі наявні бригади морпіхів та окремі артилерійські бригади з підрозділами забезпечення.