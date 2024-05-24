У ніч проти 24 травня російські війська знову обстріляли залізничну інфраструктуру в Харківській області. Це вже друга атака за добу.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.

На щастя, без жертв і травмованих. Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком, - додали у прес-службі компанії.

Нагадаємо, російська армія завʼязла у вуличних боях за Вовчанськ і зазнала дуже високих втрат.