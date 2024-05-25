Міністр оборони США Ллойд Остін ввечері буде ушпиталений у Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда через раніше діагностовану проблему із сечовим міхуром.

Про це йдеться в заяві речника Пентагону Патрика Райдера, яку цитує "Європейська правда".

За словами Райдера, йдеться про планову, необов'язкову та малоінвазивну подальшу нехірургічну процедуру, через що Остін тимчасово не зможе виконувати свої обов'язки, і їх виконання буде доручено заступниці міністра оборони США Кетлін Хікс.

Проблема із сечовим міхуром міністра (Остіна. – Ред.) не пов'язана з діагнозом раку і не вплинула на його позитивний прогноз щодо раку, – підкреслив речник Міноборони США.

На початку року Ллойд Остін кілька тижнів перебував у лікарні через ускладнення після операції. У Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда пізніше оголосили, що в Остіна був діагностований рак простати.