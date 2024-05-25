Українці отримали кілька нагород на Кубку світу зі спортивної гімнастики (фото) [ Редагувати ]
Українські спортивні гімнасти піднялися на подіум у перший день фіналів. Наші спортсмени вибороли відразу кілька нагород на Кубку світу зі спортивної гімнастики.
Про це заявили в Національному олімпійському комітеті України.
У болгарському місті Варна сьогодні, 25 травня, відбувся перший день фіналів в рамках етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в окремих видах багатоборства. Українці виступали у двох фіналах, і в обидвох здобули нагороди.
За свій виступ на різновисотних брусах Єлизавета Губарева отримала 13.500 бала і здобула "срібло".
У вправах на кільцях Олег Верняєв, набравши 14.066 бала. З даним результатом він став третім.
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