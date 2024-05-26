Кількість жертв внаслідок удару по "Епіцентру" у Харкові знову зросла. Станом на ранок відомо про 12 загиблих. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці зазначають, що десять жертв наразі необізнані. Травми отримали 43 людини.

Також повідомляється, що внаслідок ракетного удару по центру Харкова кількість постраждалих зросла вже до 25 людей, серед них 14-річний хлопець.

Загалом за вчора внаслідок російських ударів по Харкову станом на ранок 26 травня зафіксовано загибель 12 людей та поранення 68 мирних жителів.

Раніше з'явилося відео моменту влучання та наслідків.