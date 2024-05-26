Терор. Так коротко можна описати тактику росіян у цій війні. І облич у неї багато: Буча, Ірпінь, Чернігів і Харків. Місто, яке щодня під ударами ворожих ракет і керованих авіабомб.

14 загиблих, 25 поранених унаслідок прильоту по "Епіцентру". Нині триває ідентифікація тіл. На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія.

Хронологія трагедії, яка для Харкова вже стала буденністю - далі в репортажі.

Чорний дим у небі затуляє травневе сонце. Ці кадри зроблені напередодні у Харкові - двома керованими авіабомбами росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету. Й перетворили суботній день для харків'ян на пекло.

Понад вісім годин знадобилося рятувальникам, щоби загасити пожежу в "Епіцентрі". Пані Люба каже: лише дивом уціліла й змогла разом із колегами вийти з будівлі. Та вже палахкотіла.

Любов - працівниця супермаркету:

Все потухло і почало сипатись на голову… У темноті нашли фонарик, благо, что телефон светил и благодаря фонарику нашли куда идти… Но впереди нас все уже горело.

На цих кадрах видно, як дві бомби - одна за одною - влучають чітко в центр будівлі. Попередньо, удар завдано російськими керованими УМПБ Д-30 СН. Похибка цього боєприпасу не перевищує 20 метрів. Тож росіяни свідомо цілять по магазину. У цьому - немає жодних сумнівів.

Ігор Терехов - міський голова Харкова:

Субота, вихідні дні - люди приїхали купувати речі, і такі жахливі постріли… Це терор, справжній терор проти України.

За годину після удару по супермаркету - приліт у середмістя Харкова. Росіяни атакували житловий квартал у густонаселеному районі - і теж високоточною ракетою. Під удар потрапили десятки будинків, магазинів, автівок…

Лариса - жителька Харкова:

Зривалось, і все винесло: двері, вікно, квіти всі там валяються.

У Володимира зруйновано його власну крамницю, але чоловік радіє, що всі працівники залишилися неушкодженими. Господар упевнений: приміщення він рано чи пізно відновить. Хоча не відмовився б від допомоги полонених росіян…

Володимир - житель Харкова:

Полонених… не морди наедать, в футбол играть, а сюда… Под конвоем… Каждой бабушке по автомату, и она ответ даст, если он захочет смиться к себе домой… Они должни это все наводить, а у нас они отжираются… А ребят нам калек от туда возвращают.

Такі удари по Харкову росіяни завдають системно: ось уже понад місяць - у місті жодного дня без прильоту. Атаки відбуваються навіть тоді, коли харків'яни розбирають завали й надають допомогу потерпілим. Терор не припиняється.