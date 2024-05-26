Сили оборони стабілізували ситуацію на прикордонні Харківщини. За даними Генштабу, загрозу прориву окупантів відбили. А скрізь, де росіяни намагаються наступати, вони зазнають значних втрат. Українські оборонці зупинили вісім атак у напрямку сіл Липці та Тернова.

Не пробивши українську оборону, росіяни перейшли до тактики "випаленої землі". Артилерією та авіацією знищують все навкруги. Волонтери та поліція закликають жителів прифронтових сіл виїжджати із зони ризику.

Про Вовчанськ у вогні та зруйновані людські долі - репортаж нашого воєнкора Станіслава Кухарчука.

Ось такий вигляд, після двох тижнів боїв, має Вовчанськ. Від міста самі руїни. Та у розтрощених будинках досі перебувають близько сотні мешканців, які не встигли вчасно евакуюватися. На них тепер летить усе - від мін до авіабомб.

У вогні не тільки Вовчанськ. На Харківщині росіяни перейшли до тактики випаленої землі.

Ось ці пожежі, які зараз охопили північ Харківщини - це результат авіаційних атак росіян, які зараз намагаються вибивати наші тили за допомогою бомб та ракет… І це справжня екологічна катастрофа, яку вони влаштували тому, що пожежі скрізь, буквально скрізь, де ми не проїжджали, там горить ліс і це полум'я може перекинутись на навколишні населені пункти, і тоді буде взагалі біда.

Пожежі спалахують часто й скрізь. Місцеві безсилі їх приборкати. Через масовані обстріли рятувальники виїжджати сюди не наважуються. Та й викликати вогнеборців немає змоги.

- Потушити не можна? - А чим? - Ні зв'язку немає, нічого, хоч би викликати когось.

У прифронтових населених пунктах ще живуть люди. Волонтери та поліція закликають їх хоча б тимчасово виїхати до безпечніших місць. І дехто погоджується.

Пані Люба переймається долею свого Мухтара. Але й для нього у волонтерів є місце. Через обстріли тварина так само налякана, як і хазяйка.

Пані Люба - місцева жителька:

Два рази гепало, в мене вікна повилітали, а в мене вже все труситься.

А ось пані Надія на обстріли не зважає й виїжджати не збирається. Жінка перебралася в село трохи далі від Вовчанська і впевнена: ситуація невдовзі стабілізується.

Надія - жителька Вовчанська:

Там було страшне - КАБи на голову падали, вибухало, літало, дрони…

Щоби евакуюватися з прифронтових сіл, люди заздалегідь подають поліцейським заявки. Їх наразі небагато. Та й ті, що вчора планували виїхати, після приїзду волонтерів часто відмовляються…

Вікторія - волонтерка:

Близько сорока відсотків населення - вони відмовляються у зв'язку з тим, що вони тут залишають житло, нажите майно - і це їхня стабільність, і їхнє уявлення життя, яке вони мають на зараз.

Хоча стабільність доволі умовна. З кожним днем росіяни посилюють щільність та інтенсивність обстрілів. І наближені до фронту села можуть швидко перетворитися на руїни.