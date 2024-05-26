Через обстріли лісові пожежі охопили Ізюмський та Чугуївський райони Харківщини - Синєгубов (відео) [ Редагувати ]
Джерело: Подробиці
У неділю вдень, 26 травня, російські окупанти вдарили по Боровій на Харківщині. Наразі там загинула жінка, дві дитини отримали поранення.
Внаслідок ворожих обстрілів потужні лісові пожежі охопили Ізюмський та Чугуївський райони. В Оскільській громаді пожежа сягає 700 квадратних метрів.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Ворог не полишає обстріли наших прикордонних населених пунктів, зокрема населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського районів. Так само зараз завдав удару по населеному пункту Борова. Наразі там загинула жінка, дві дитини отримали поранення, зруйновані п'ять приватних домогосподарств. Наразі там працюють наші екстрені служби для того, щоб ліквідувати наслідки і з'ясувати чи є ще там жертви.
Крім того, у нас внаслідок обстрілів проходять пожежі, по Ізюмському, Чугуївському району. Наприклад в Оскільській громаді наразі пожежа сягає 700 квадратних метрів. Це дуже велика територія. Тому ми наразі робимо все можливе, щоб ліквідувати наслідки, хоча б локалізувати їх, щоб не було загрози для наших населених пунктів, - розповів Олег Синєгубов.
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