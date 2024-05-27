За інформацією Кабінету Міністрів, на засіданні Уряду було прийнято низку кадрових рішень. Одне з них стосувалось звільнення з посади голови Золотоніської РВА Ірини Тернової: «Погоджено звільнення Тернової Ірини Володимирівни з посади голови Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області». Таке сухе формулювання було поширене комунікаційними каналами КМУ. Про це пише черкаська газета «Нова доба».

Журналісти «Нової доби» звернулись за офіційним роз’ясненням до пресслужби Черкаської ОВА. На що досить оперативно отримали суху відповідь без підпису: «Це − рядова подія, що не потребує якихось додаткових коментарів. Усім відомо, що по пані Терновій було рішення декількох виїзних комісій Кабміну, які визнали її роботу незадовільної з цілої низки питань. У результаті вона отримувала догану й звільнення. Найближчим часом, очевидно, відбудеться призначення нового голови Золотоніської РВА».

При більш ретельному вивченні історії питання, стає зрозумілим, що Ірині Терновій радше ставили в провину зрив окремих програм підготовки укриттів, створення неналежних умов для розселення військовослужбовців під час перебування у ППД, а також згадується ціла низка скандалів із розкраданням гуманітарної допомоги, нецільовим використанням ресурсів, виділених місцевою владою для потреб військовослужбовців, відверта підтримка проросійських громадських рухів та дискредитація української церкви. Останнім голосним скандалом було демонстративне надмірне використання коштів громад району на потреби озеленення та облаштування територій у розпал т.зв. компанії «гроші на дрони, а не на бруківку».

Подробиці писали про можливість звільнення Ірини Тернової внаслідок корупційних скандалів із гуманітарною допомогою раніше.

Як пишуть Черкаські ЗМІ, Ірина Тернова є членом команди народного депутата та колишнього міського Голови Віталія Войцехівського, який нещодавно потрапив у скандал із сумнівним проходженням ВЛК його сином Олександром та виключенням останнього зі складу мобілізаційного резерву, як про це писали Подробиці.