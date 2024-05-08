Депутат Золотоніської міської ради вимагає перевірити факт підробки висновків ВЛК щодо сина депутата Войцехівського [ Редагувати ]
Депутат Золотоніської міської ради Оксана Гіщина звернулась до правоохоронців з вимогою перевірити факт можливої фальсифікації рішення ВЛК щодо визнання не придатним до військової служби та виключення з мобілізаційного резерву сина народного депутата Войцехівського – Олександра.
«Набула публічного розголосу інформація про те, що на початку повномасштабки нардеп Войцехівський звільнив свою кровінушку від мобілізації. Грунтовно і назавжди (принаймні він так думав). Через рішення військової лікарської комісії, яка діагностувала у Олександра Войцехівського невиліковну хворобу, яка тягне на виключення з мобрезерву. Не багато і не мало», - про це ідеться у зверненні депутатки міської ради, яке наводить Проголовне http://progolovne.ck.ua/vitaliy-voytsekhivskyy-pro-mobilizatsiynyy-zakon-my-dilymo-liudey-na-krashchykh-ta-hirshykh.
За інформацією ЗМІ https://t.me/truexacherkasi/16035, рішення ВЛК стосовно виключення з мобрезерву Олександра Віталійовича Войцехівського датується 23 травня 2022 року. Саме на той час, по словам Гіщіної, припадають найгучніші скандали, пов’язані із корупційними звинуваченням на адресу команди Войцехівського.
«Влітку 2022 року, коли розкрадалась гуманітарка, коли члени команди Войцехівського відверто юзали волонтерське пальне, завозили дешеві нерозмитнені іномарки для власного користування – я думала, що це дно. Але ні. Сьогодні постукали знизу. Поки наші співгромадяни гинуть чи отримують поранення на передовій, депутатські діти отримують рішення ВЛК про непридатність і виносяться з мобілізаційного резерву. А потім у розпал війни, поки вся країна збирає гроші на коптери та розвалюхи для розвідників, вони приростають елітною нерухомістю в Києві, Золотоноші і десь ще, західніше Вісли. Прошу вважати цей текст зверненням до перевіряючих органів щодо долі Олександра Войцехівського, якого визнали непридатним до військової служби».
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