Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 травня, прибув із робочим візитом до іспанської столиці Мадрида.

Про це повідомляє El Pais.

Літак Зеленського вже приземлився в аеропорту Мадрида-Барахас. Українського президента зустрів король Іспанії Філіп VI.

Після цього глави держав прослухали гімни своїх країн, починаючи з гімну України.

Президент Зеленський підтвердив своє прибуття до Іспанії.

Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з прем’єр-міністром Педро Санчесом. Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових, - заявив він.

Президент також додав, що разом з Санчесом узгодить кроки Іспанії та України щодо саміту миру та саміту Європейської ради, щоб кожен з них дав конкретні результати.