Зеленський прибув до Мадриду [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 травня, прибув із робочим візитом до іспанської столиці Мадрида.
Про це повідомляє El Pais.
Літак Зеленського вже приземлився в аеропорту Мадрида-Барахас. Українського президента зустрів король Іспанії Філіп VI.
Після цього глави держав прослухали гімни своїх країн, починаючи з гімну України.
Президент Зеленський підтвердив своє прибуття до Іспанії.
Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з прем’єр-міністром Педро Санчесом. Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових, - заявив він.
Президент також додав, що разом з Санчесом узгодить кроки Іспанії та України щодо саміту миру та саміту Європейської ради, щоб кожен з них дав конкретні результати.
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