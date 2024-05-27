Редакція "Подробиць" просить про допомогу усіх небайдужих військовому Артему Гесману, якого ви могли бачити 29 квітня 2023 року в нашому сюжеті з Оріхово-Василівки, під Бахмутом.

Він був оператором дронів. Хлопець отримав тяжкі поранення. Залишився без ока, руки і ноги. Зараз він збирає гроші на протез.

Поранення боєць отримав на Бахмутському напрямку, місяців з 8 назад. За його словами, родина збирає на сучасне "електронне коліно", щоб захиснику було легше пересуватися.

Наш військкор, який і знімав сюжет з Артемом, сказав:

По суті, може навіть він нас і врятував тоді. Бо ми тоді дуже близько були від росіян, і коли їхали назад, то проїжджали в них під носом. Там буда їх позиція АГС на висоті, з якої вони прострілювали дорогу. Він спеціально підняв дрон зі скидами, аби ми на машині могли проскочити, а росіяни заникалися, поки дрон висів над ними. Хоча він міг би того й не робити...

Давайте спільними зусиллями допоможемо бійцеві як швидше зібрати гроші, щоб військовий зміг нормально ходити.

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