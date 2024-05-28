КНДР провела 27 травня запуск ракети-носія нового типу з військовим супутником-розвідником "Манліген-1-1". Запуск пройшов невдало, ракета вибухнула в повітрі. Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї.

Про запуск Північною Кореєю ракети раніше повідомило агентство Yonhap з посиланням на комітет начальників штабів ЗС Південної Кореї.

За попередніми даними, причиною вибуху ракети є ненадійність "заново розробленого" двигуна. Північнокорейське агентство пише про двигун "рідкий кисень + нафта". Скоріш за все, мається на увазі "гас + рідкий кисень" - популярний та недорогий вид ракетного палива.

Японський телеканал NHK опублікував кадри вибуху невідомого об'єкта на кордоні КНДР і Китаю. Ймовірно, це вибухнула північнокорейська ракета.

Про плани запустити супутник Північна Корея повідомила 27 травня. Представники Японії, США та Південної Кореї засудили намір КНДР запустити ракету. Японське МЗС нагадало про резолюцію Радбезу ООН, яка забороняє Північній Кореї будь-які пуски з використанням технології балістичних ракет.

Північна Корея вже робила запуски кількох балістичних ракет малої дальності у травні. Ракети впали у море між Корейським півостровом та Японією.