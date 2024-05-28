Ракета з військовим супутником КНДР вибухнула в повітрі [ Редагувати ]
КНДР провела 27 травня запуск ракети-носія нового типу з військовим супутником-розвідником "Манліген-1-1". Запуск пройшов невдало, ракета вибухнула в повітрі. Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї.
Про запуск Північною Кореєю ракети раніше повідомило агентство Yonhap з посиланням на комітет начальників штабів ЗС Південної Кореї.
За попередніми даними, причиною вибуху ракети є ненадійність "заново розробленого" двигуна. Північнокорейське агентство пише про двигун "рідкий кисень + нафта". Скоріш за все, мається на увазі "гас + рідкий кисень" - популярний та недорогий вид ракетного палива.
Японський телеканал NHK опублікував кадри вибуху невідомого об'єкта на кордоні КНДР і Китаю. Ймовірно, це вибухнула північнокорейська ракета.
Про плани запустити супутник Північна Корея повідомила 27 травня. Представники Японії, США та Південної Кореї засудили намір КНДР запустити ракету. Японське МЗС нагадало про резолюцію Радбезу ООН, яка забороняє Північній Кореї будь-які пуски з використанням технології балістичних ракет.
Північна Корея вже робила запуски кількох балістичних ракет малої дальності у травні. Ракети впали у море між Корейським півостровом та Японією.
по темі
Міністерство оборони США планує розмістити у космосі нове покоління наземних та космічних технологій, які дозволять захистити американську супутникову мережу від атак та, за необхідності, вивести з ладу супутники інших країн
За три тижні до початку війни росія запустила в космос апарат з компонентами ядерної антисупутникової зброї
Зараз особлива увага до супутника "Космос-2553", який запустила росія. Адже, за даними Пентагону, за цією назвою ховається апарат для випробування зброї, націленої проти інших супутників - і військових, і цивільних.
Комісія зі стандартів у сфері зв'язку Південної Кореї заблокує доступ до музичного кліпу про диктатора Кім Чен Ина "Добрий батько", створеного в Північній Кореї та широко поширеного по всьому світу завдяки соцмережам
Майже половина північнокорейських балістичних ракет, які армія рф запускала по території України, збивалася з траєкторії та вибухали у повітрі