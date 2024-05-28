У Кропивницькому провели акцію-нагадування про полонених з "Азовсталі" [ Редагувати ]
У Кропивницькому рідні полонених маріупольського гарнізону нагадали про своїх чоловіків та синів, що досі в російському полоні. Два роки тому оборонці Маріуполя вийшли з "Азовсталі" за наказом вищого командування. У полоні досі перебуває майже дві тисячі українських захисників з різних підрозділів, що тримали оборону Маріуполя. Їхні рідні разом зі всією Україною невпинно чекають своїх героїв.
Ольга Штурмак, мати військовополоненого Вадима Штурмака:
Ось мій Вадим, мій синочок, який у 22 роки пішов захищати Україну, і зараз йому вже 24, два роки, пішов третій рік полону. Я - мама морпіха, який уже третій рік в полоні російської федерації, це дуже важко чекати, отак нічого не знати живий-неживий, молимося, чекаємо, просимо підтримки у всіх, у всіх, у всього світу, щоб повернули гарнізон Маріуполь нам в Україну, до рідних.
Нагадати про рідних, що перебувають в російському полоні, зібралось пів сотні людей у Кропивницькому. Це батьки, кохані, рідні та друзі бранців.
Діана, наречена військовополоненого Дмитра Чорного:
Наречена Чорного Дмитра Олеговича, який третій рік уже в полоні. Ми дуже чекаємо наших рідних, побратимів теж чекаємо.
Алла Алфімова, тітка військовополоненого Максима Колбасіна:
Наш рідний, дорогий, ось він, наш Максим, він теж морпіх, захищав Маріуполь, попав в полон з заводу Ілліча, ми не знаємо, де він, знаємо, що засудила його російська федерація, де його тримають, ми не знаємо, що це тяжко все.
Людмила Оганесян, дружина військовополоненого Армена Оганесяна:
Оь мій чоловік, ось, у мене чоловік в полоні вже теж третій рік, попав з заводу Ілліча в полон разом зі своїми побратимами, і досі він там, не міняють їх, повертають теж закатованих наших морпіхів з полону, ми чекаємо їх.
У російському полоні нині залишаються майже дві тисячі українських оборонців Маріуполя з різних підрозділів.
Жанна Зубрицька, мати військовополоненого Володимира Митюна:
Це саме і "Азов", і Нацгвардія, і ТрО, і строковики, ці хлопці обороняли Маріуполь 86 днів, 19 травня вони виходили, останні, хто виходив у полон, було 19 травня, акції наші - це саме нагадування суспільству, міжнародним організаціям. Я сподіваюсь, що щось зміниться, сподіваюсь на цей саміт 15-16 червня, буде відбуватися саміт, можливо, будуть пропозиції по військовополонених, якісь рішення, сподіваємось.
Жанна з полону чекає свого сина Володимира. Нині її підтримують рідні, друзі та дівчина сина.
Софія, дівчина військовополоненого Володимира Митюна:
Ми з Володимиром уже 5 років разом, і два з них я борюся за нього, щоб він повернувся додому, їздимо по всім містам, об'їздили вже всю Україну, були навіть в Женеві, у Швейцарії.
Такі акції-нагадування рідні військовополонених проводять щотижня у різних містах України. І родинам вкрай важливо, щоб до них доєднувались усі небайдужі.
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