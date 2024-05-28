У Вінниці біля однієї з міських лікарень висадили кілька тисяч троянд в обмін на донати для ЗСУ. Ініціатива належить місцевому благодійному фонду. У співпраці з меценатами в різні регіони України вони передали вже понад 40 тисяч кущів троянд. Заквітчували алею Слави, міські парки та прогулянкові зони. В обмін на квіти всі учасники скеровували кошти на потреби наших оборонців.

Працівниці "Зеленбуду", озброївшись садовим приладдям, прямують до однієї з міських лікарень Вінниці. Сьогодні в них відповідальна робота. Висадити сотні кущів троянд.

Процес кропіткий і відповідальний.

Висаджують троянди в рамках акції "Квітни. Допомагай. Перемагай!". Ініціатива належить місцевому благодійному фонду.

Олена Данілова, керівниця БФ:

Взагалі висаджували майже по всій Україні, а сьогодні вже висаджували у рідній Вінниці. Завершуємо акцію висадки з 50 тисяч кущів троянд.

Квітами організаторів забезпечили меценати.

Олена Данілова, керівниця БФ:

На безкоштовній основі надали троянди, аби в першу чергу ми висаджували троянди на алеях Слави. По всій Україні до нас долучалися різні організації. Всім, кому ми пропонували долучитися із трояндами, також ми пропонували зробити донат на підтримку ЗСУ. Хто скільки бажав. Люди долучалися. Зараз у нас є близька 50 тисяч гривень. Ми їх обов'язково використаємо. Швидше за все на РЕБ.

Такі акції проводять вже третій рік поспіль. Саджанці за донати беруть навчальні заклади, лікарні, ОСББ та інші організації. На цій локації, біля лікарні, незабаром заквітне півтори тисячі кущів троянд.

Тетяна Прибиш, керівниця комунального підприємства:

Троянди абсолютно різні за своїм кольором. Від жовто-насичено, червоних до білих. Є і персикові, і червоні, і лілові, і білі. Близько 9 сортів. Сорти - різні. Але ми підбирали так, якщо ми говоримо про вулицю Київську, сюди в архітектуру, то тут вписуються жовтого кольору троянди.

Загалом по Україні вже розіслали майже 40 тисяч кущів троянд. Висадили їх і в прифронтових населених пунктах.

Зокрема, на Харківщині, Сумщині й Миколаївщині. А всі виручені гроші організатори спрямовують на потреби ЗСУ.