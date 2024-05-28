Удар росіян по "Епіцентру" у Харкові: на місці працюють понад 300 людей, пошукові роботи тривають [ Редагувати ]
Пошукові роботи у гіпермаркеті "Епіцентр" тривають. Про це розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його словами, роботи ускладнені, бо є дуже багато руйнацій і попелу. Крім цього, в місті постійно лунають повітряні тривоги, через що рятувальникам доводиться робити перерви.
"Тривають пошукові роботи. Всього на місці працюють понад 300 людей: працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні підприємства, які допомагають розбирати ці завали.
Вдячний усім, хто допомагає ідентифікувати тіла загиблих. Що стосується вчорашнього обстрілу - на жаль, маємо одну жертву. Крім цього, 17 людей отримали поранення", - сказав Терехов.
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