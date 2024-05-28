Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки [ Редагувати ]
Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки, яка стала вже одинадцятим таким договором для Києва.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Twitter.
Сьогодні в Брюсселі ми з прем'єр-міністром Александром де Кроо підписали двосторонню угоду про безпеку і довгострокову підтримку між Україною і Бельгією, - повідомив він.
Документ передбачає щонайменше 977 мільйонів євро військової допомоги від Бельгії цього року, а також зобов'язання надавати підтримку Україні протягом десяти років дії угоди.
Уперше в такій угоді вказується точна кількість винищувачів F-16 - 30, які будуть доставлені до України до 2028 року, причому перший із них прибуде вже цього року, - повідомив Зеленський.
Угода передбачає надання Бельгією своєчасної безпекової допомоги, сучасної бронетехніки, техніки для потреб ВПС і ППО України, військово-морської безпеки, розмінування, участі в коаліції з артилерійських боєприпасів та військової підготовки.
Документ також включає оборонно-промислове співробітництво, підтримку української формули миру, посилення санкцій проти росії, компенсацію збитків, правосуддя для агресора, використання заморожених російських активів та відновлення економіки.
Україна та Бельгія також будуть поглиблювати співпрацю в галузі розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Бельгія висловлює підтримку майбутньому членству України в ЄС та НАТО.
Нагадаємо, Бельгія зобов'язалася надати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб
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