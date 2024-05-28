Зеленський оглянув винищувачі F-16, які передасть Бельгія [ Редагувати ]
У рамках візиту до Бельгії президент Володимир Зеленський відвідав авіабазу, де перебувають американські винищувачі F-16, які Брюссель передасть Україні.
Про це повідомив прем’єр-міністр Александер де Кроо у соцмережі X.
Українців щодня продовжують убивати російські окупанти. Шановний Володимире Зеленський, ці F-16 будуть вашими, щоб допомогти вам захистити своїх громадян. Україна може дати відсіч Росії лише якщо матиме більше кращої зброї, яка постачатиметься швидше.
Нагадаємо, Бельгія пообіцяла передати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, перші літаки очікуються вже цього року. Королівство поставило ультиматум - застосовувати передану зброю лише на території України.
Першими погодилися поставити винищувачі F-16 Україні Нідерланди та Данія. Незабаром до них приєдналися США та Литва.
Данія, Нідерланди та США мають намір поставити перші десять винищувачів F-16 Україні впродовж 2024 року. Зробити це планується після того, як українські пілоти завершать навчання з управління винищувачами.
21 березня міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна отримає першу партію F-16 у другій половині 2024 року.
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