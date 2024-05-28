У рамках візиту до Бельгії президент Володимир Зеленський відвідав авіабазу, де перебувають американські винищувачі F-16, які Брюссель передасть Україні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Александер де Кроо у соцмережі X.

Українців щодня продовжують убивати російські окупанти. Шановний Володимире Зеленський, ці F-16 будуть вашими, щоб допомогти вам захистити своїх громадян. Україна може дати відсіч Росії лише якщо матиме більше кращої зброї, яка постачатиметься швидше.

Нагадаємо, Бельгія пообіцяла передати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, перші літаки очікуються вже цього року. Королівство поставило ультиматум - застосовувати передану зброю лише на території України.

Першими погодилися поставити винищувачі F-16 Україні Нідерланди та Данія. Незабаром до них приєдналися США та Литва.

Данія, Нідерланди та США мають намір поставити перші десять винищувачів F-16 Україні впродовж 2024 року. Зробити це планується після того, як українські пілоти завершать навчання з управління винищувачами.

21 березня міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна отримає першу партію F-16 у другій половині 2024 року.