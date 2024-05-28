Майку Тайсону стало зле під час авіарейсу [ Редагувати ]
Американському боксеру Майку Тайсону стало зле на борту літака, який здійснював переліт з Майамі до Лос-Анджелеса. Про це повідомило видання In Touch Weekly з посиланням на його представників. Погане самопочуття боксера пов'язане з загостренням виразки.
За півгодини до посадки літака Майку Тайсону стало зле. На борт одразу після приземлення піднялися парамедики. Пасажири змогли вийти з літака приблизно за 25 хвилин. Представник боксера пояснив:
На щастя, зараз містер Тайсон почувається добре. У нього почалися нудота та запаморочення через загострення виразки за 30 хвилин до приземлення. Він вдячний медичному персоналу за допомогу.
57-річний Майк Тайсон - колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії (1987-1990), чемпіон світу за версіями WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996) та IBF (1987-199). На професійному рингу провів 58 боїв, у яких здобув 50 перемог (44 - нокаутом) та зазнав 2 поразки. Ще 2 бої були визнані такими, що не відбулися.
У липні 2024 року має відбутися його бій проти 27-річного блогера Джейка Пола.
Нагадаємо, що у квітні 2022 року Майк Тайсон відлупцював нахабного юнака, який дошкуляв йому в літаку.
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