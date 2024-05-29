Працівники Державного бюро розслідувань викрили численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України. Повідомлено про підозру чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)", повідомляє ДБР.

У ході розслідування слідчі викрили численні факти знущань і побиття осіб, які відбували покарання у колоніях. Жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Триває встановлення всіх потерпілих, які стали жертвами наглядачів.

Новоприбулим погрожували поселенням серед "відторгнутих загалом" в’язнів та били, доки не ламали волю та примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факти смерті від побоїв.

З моменту прибуття до колонії кожен з засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новачків змушували прибирати підлогу, знімаючи це на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки тощо. Задокументовано факт завдання понад 200 ударів одному з засуджених.

У розпорядженні слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів Божковської виправноі колонії. Експертиза відео підтвердила його справжність, відео долучили до матеріалів провадження як один з доказів протиправних дій працівників колонії.

У матеріалах є й інші факти катувань у цій та інших виправних установах, які наразі є предметом дослідження.

Чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" повідомили про підозру за частиною другою статті 127 (катування) КК України (в редакції статті до внесення змін Законом № 2812-ІХ від 01.12.2022).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання про обрання щодо підозрюваних осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи.

Крім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих закладах виконання кримінальних покарань, перевіряються також підстави отримання ним у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі.

Нагадаємо, стати до лав ЗСУ захотіли 4300 в'язнів, майже 350 уже звільнили, заявив глава Мін'юсту Малюська.