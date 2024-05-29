Північна Корея відправила 150 повітряних куль з гноєм та сміттям до Південної Кореї. За даними військових, повітряні кулі перетнули кордон двох країн увечері 28 травня і впали в різних місцях по всій країні, аж до південно-східної провінції Південний Кенсан.

Всередині повітряних куль, крім гівна, були різні види сміття - пластикові пляшки, батарейки, деталі взуття. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї закликав жителів не чіпати предмети, що впали, і повідомляти про них до правоохоронних органів, повідомляє агентство Yonhap.

Ці дії Північної Кореї явно порушують міжнародне право та серйозно загрожують безпеці людей. Ми суворо попереджаємо Північну Корею, щоб вона негайно припинила свої нелюдські та вульгарні дії.

Південнокорейські військові зазначили, що у 2016 році через такі кулі, запущені підлеглими Кім Чен Ина, пошкодили автомобіль і дах будинку.

КНДР пригрозила 26 травня, що розкидає "купи сміття та бруду" у прикордонних районах Південної Кореї у відповідь на поширення листівок, спрямованих проти Пхеньяна. Багато років північнокорейські перебіжчики, які мешкають у Південній Кореї, доставляли такі листівки до КНДР за допомогою повітряних кульок. Північна Корея неодноразово закликала припинити цю практику.

Сестра диктатора КНДР Кім Йо Чжон порівняла відправку повітряних куль зі сміттям з проявом "свободи висловлювання" думок, а зміст південнокорейських листівок - з "політичними помиями", повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї.

Нагадаємо, ракета з військовим супутником КНДР вибухнула в повітрі.