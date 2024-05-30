У суботу, 1 червня, президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Про це повідомляє DPA.

Дипломатичне джерело в посольстві України в Ер-Ріяді повідомило виданню, що Зеленський планує заручитися підтримкою перед самітом миру в Швейцарії.

Саміт миру

15-16 вересня Швейцарія стане центром міжнародної дипломатії, приймаючи у себе саміт миру, присвячений пошуку шляхів врегулювання війни в Україні.

Україна і Швейцарія розіслали запрошення більш ніж 150 країнам, проте росія в цьому списку не значиться. Серед підтверджених учасників - Кот-д'Івуар, який уперше візьме участь у такому заході з ініціативи України.

Раніше Зеленський заявив, що росія погрожує учасникам саміту миру, але зірвати його не зможе.