Ситуація в енергосистемі України покращилась завдяки атомній генерації - експерт [ Редагувати ]
Ситуація з обмеженнями постачання електроенергії через її нестачу в енергетичній системі покращилась завдяки виходу з планового ремонту двох енергоблоків АЕС.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк.
Вийшло з ремонту два атомних енергоблоки, тому ситуація трішки покращилась, але незважаючи на це, я нагадую, що після останніх атак зі сторони росії в нас було втрачено 8 гВт потужності. В основному це теплові електростанції, так що ситуація в енергетиці залишається стабільно важкою. Основний тягар на собі сьогодні несуть атомні електростанції.
Мартинюк нагадав, що в Україні 4 атомні станції, однак одна з них, Запорізька АЕС, яка є найбільшою в Європі і третя в світі за потужністю, знаходиться під окупацією і не працює на об'єднану енергосистему України.
За його словами, зараз активно ведеться підготовка до наступного осінньо-зимового періоду на об’єктах генерації, системи передачі, розподільчих мережах, і всі роботи виконуються з випередженням графіків.
Крім того, він повідомив, що зростаючі навантаження у пікові години споживання наразі покриваються за рахунок аварійної допомоги та імпорту електричної енергії з сусідніх європейських країн, нагадавши, що імпортні потужності зараз складають 1,7 гВт, але Міненерго і зокрема міністр енергетики Герман Галущенко веде активні перемовини з партнерами щодо збільшення пропускної здатності міждержавних перетинів на 20%.
"Сподіваємось найближчим часом ця величина буде збільшена та буде становити більше 2 гВт. Це значно полегшить нам ситуацію", - додав очільник УРМ.
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