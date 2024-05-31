Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Швеції, де візьме участь у саміті Україна - Північна Європа. Сьогодні планується підписання трьох угод про гарантії безпеки.

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

У Стокгольмі сьогодні, 31 травня, відбудеться третій саміт Україна - Північна Європа. Як зазначив президент, головні пріоритети України: більше систем протиповітряної оборони, забезпечення військових зброєю, оборонні виробництва і глобальна робота заради примусу Росії до миру.

Зеленський заявив, що зустрінеться з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном.

Також у Зеленського відбудеться зустріч з королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.

"Сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період", - заявив глава держави.