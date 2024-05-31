Україна повернула тіла 212 військовослужбовців, які загинули на війні. Це військові, які брали участь у бойових діях на різних напрямках. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Вдалося повернути тіла загиблих захисників з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України.

Тіла загиблих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Ця процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.

Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, Мінреінтеграції, ЗСУ, Уповноважений зі зниклих безвісти та представники міжнародних організацій.

Раніше Україна повернула тіла 99 загиблих військових.