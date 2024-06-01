Женевський автосалон оголосив про закриття [ Редагувати ]
Керівництво Женевського міжнародного автосалону (Geneva International Motot Show) відмовилося від проведення чергового щорічного огляду світових новинок автоіндустрії, що планувався на 2025 рік у Женеві, і від подальшої діяльності в цьому місті.
Цей крок, що підбиває межу під 120-річною історією знаменитих виставок, обумовлений "незрозумілою ситуацією в автомобільній промисловості, падінням інтересу до великих подібних заходів у Європі і конкуренцією з боку інших експозиційних майданчиків", йдеться у прес-релізі.
Президент Постійного комітету фонду автосалону Александр де Сенарклен причиною закриття автосалону в Женеві назвав "відсутність інтересу у автовиробників у важкому для індустрії контексті", а також конкуренцію з боку автомобільних салонів Мюнхена та Парижа, які "сприяють своїй місцевій промисловості".
В інтерв'ю газеті Tribune de Geneve генеральний директор Geneva International Motot Show Сандро Мескіта заявив, що Женевський автосалон, що відбувся у лютому-березні 2024 року після спричиненою пандемією коронавірусу чотирирічної перерви, був успішним: у ньому взяли участь 19 тис. автомобілів, а кількість відвідувачів досягла 168.
Водночас перспективи виставки 2025 року виявилися невтішними в умовах "азіатського динамізму й успіху автосалону в Пекіні".
На останньому автосалоні в Женеві було показано 13 світових новинок, а на автосалоні в Пекіні, що відбувся наприкінці квітня - на початку травня, - 117.
Женевський автосалон вперше провели в 1905 році. Довгий час він вважався однією з найпрестижніших у Європі виставок досягнень світової автоіндустрії.
Женевський автосалон-1970
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