Співак Павло Зібров щомісячно отримує пенсію у розмірі 8300 грн. Ця сума включає надбавки за звання народного артиста України, а також надбавка учасника бойових дій в Афганістані. Про це артист розповів в інтерв'ю Анжеліці Рудницькій.

У нас пенсії такі убогі. Ми за кордоном поїздили, і дивишся, як у них на лайнер, на круїзи йдуть пенсіонери... Я ж теж на кшталт пенсіонер. Ну, типу. У мене вже є книжечка, що я пенсіонер. Починали з дуже смішної суми. Нині вже підняли. Починалося з 2,5 тисяч, потім - 4 тисячі з чимось. Зараз - 8 300. Ну, більш-менш порівняно з 2,8-3 тисячами - я багата людина. При цьому я можу заробити собі концертами чи викладати. Тож нормально, не плачу.

Зібров раніше розповідав, що заробляє за рахунок концертів та корпоративів, а також викладає та очолює кафедру в Київському національному університеті культури і мистецтв..

Павлу Зіброву 66 років. Він заслужений (1993) та народний артист України (1996). Першою дружиною артиста була жінка на ім'я Наталія, яка народила йому сина Сергія (1983). Пара розлучилася, коли Павлові було 27 років.

З другою дружиною Мариною артист перебуває у шлюбі понад 27 років. У подружжя двоє дітей: 24-річна Діана та 41-річний Олександр від першого шлюбу Марини. Найвідоміші хіти Зіброва: "Хрещатик", "Мертві Бджоли не гудуть", "Женщина любимая", "День народження".