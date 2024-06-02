За останню добу ворог продовжує атакувати Запорізьку область. По підконтрольним населеним пунктам ворог здійснив 381 удар. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"За останню добу ворог продовжує атакувати Запорізьку область. По території області підконтрольним населеним пунктам ворог здійснив 381 удар. Здебільшого то була артилерія, на другому місці - FPV-дрони. Ми отримали чергові майже 30 повідомлень від мешканців про зруйновані домівки, будівлі. Це суто цивільна інфраструктура, яка не має жодного відношення до військових та військової інфраструктури. Ворог навмисно цілить по цивільній інфраструктурі, щоб залякати наших мешканців", - зазначив Федоров.

Він додав: "Також ми бачимо, що атаки ворога здебільшого по прифронтовим населеним пунктам, таких як Степногірськ, Гуляйполе, Оріхів. Це найпріоритетніші мішені для ворога на Запорізькому напрямку".