Примусова депортація, життя під обстрілами та в окупації. Таку недолю змушені переживати українські діти через повномасштабну війну росії. У Національному музеї історії України відкрили фотовиставку і презентували книжку "Життя під час війни. Діти". На її сторінках малеча розповідає свої історії - те, що довелося пережити.

Олена Логінова про воєнні злочини очима дітей - далі.

На цих світлинах - діти війни! Поряд зі спаленими вщент будинками, або ті, хто ховаються разом з батьками від російських обстрілів. Малеча, яка грається на спалених рашистських танках або на зруйнованих дитячих майданчиках і діти, які переживають найстрашніше горе - втрату близьких... У Києві відкрили виставку "Життя під час війни. Діти". Це документальний проєкт, який збирає свідчення і розповіді очевидців про військові злочини росіян...

Володимир Кадигроб, автор проєкту, видавець книги:

Ми хочемо розповісти світу, спробувати розповісти про те, що люди в Україні переживають словами самих людей, тобто від персональних історій і додаючи в роботу фотографії, як фото історії...

Роман Пилипій, фотограф:

Це всі роботи про війну, про наше сьогодення. Як люди ховаються під час повітряних тривог, діти ховаються під час повітряних тривог. Одна з них - це в садку діти під час повітряної тривоги в Кривому Розі. Це під час Незалежності, коли була тривога, це були травневі обстріли минулого року, сильні обстріли майже кожен день ...

Жахіття окупації... Втрата рідних, ворожі обстріли, примусова депортація... Крім фотографій, відвідувачам презентували книгу "Living the War: Children" - "Життя під час війни. Діти". Де зібрані 8 документальних історій, це розповіді самих дітей про те, що їм довелося пережити внаслідок повномасштабної агресії росії. Книгу видано англійською мовою, щоб її змогли прочитати люди у всьому світі.

Дар'я Герасимчук, Радниця - уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації:

Це лише вісім історій, вісім голосів дітей, різних дітей, які були депортовані, втратили батьків, домівки, які провели багато місяців окупації, уособлюють тих дітей, яких насправді ми ще не чуємо і не знаємо. Можливо, ніколи не дізнаємося про страшні злочини, які були скоєні щодо них Тому це надзвичайно важливо, щоб українські голоси українських дітей не замовкли ніколи.

Масштаби скоєних росіянами злочинів проти українських дітей вражають. За даними Офісу Генпрокуратури, зі 129 тисяч зареєстрованих воєнних злочинів - майже 4 тисячі скоєні саме проти дітей.

Андрій Костін, Генеральний прокурор України:

Це і вбивство українських дітей. На жаль, сьогодні ми можемо підтвердити 550 фактів вбивства українських дітей, це і злочини насильства і каліцтво, поводження і тортури, і це безумовно масова депортація більш ніж 19 000 українських дітей на території росії та на тимчасово окупованій території. На сьогодні ми вже маємо понад 30 вироків українських судів у справах, які стосуються воєнних злочинів щодо наших дітей, і ця робота продовжується. ...

Окрема проблема - примусова депортація українських дітей країною агресоркою. Лише за офіційними даними з початку повномасштабної війни з України вивезли понад 19 500 тисяч дітей, з яких повернути вдалося - 388. Як стверджує Уповноважена Президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук, цей процес надто складний. Адже росія робить все, аби не віддавати дітей назад. А якогось глобального механізму захисту у світі не існує...

Дар'я Герасимчук, радниця, уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації:

росіяни не визнають, що вони викрали наших дітей, не дають доступ до наших дітей жодній міжнародній агенції Європейського Союзу чи ООН, жодної інформації щодо персональних даних дітей також нікому не надається. Діти не мають змогу повідомити, де вони знаходяться, і це ускладнює проблему, проблему неможливості повернення дітей. Вони не хочуть віддавати дітей, навіть якщо є біологічні родичі, які приїхали забрати дитину.

Україна для повернення своїх дітей залучає міжнародну спільноту. На сьогодні офіційним посередником у цьому питанні виступає Катар. Також в Україні працює Програма Президента Володимира Зеленського "Bring Kids Back Ukraine". А нещодавно створено спеціальну Міжнародну коаліцію.

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини:

Останню групу дітей ми повернули на попередньому тижні, ми вернули 13 українських дітей. 6 з них були на території російської федерації, і 7 було на тимчасово окупованій території України. Немає такої системи, яка може змусити російську федерацію повернути всіх українських дітей, на жаль. Ми пропонуємо нові підходи - це один з інструментаріїв - Міжнародна коаліція, це була ініціатива Канади, станом на зараз там 37 країн. Основне питання - це міжнародна коаліція, яка взяла б на себе зобов'язання, всі важелі, які у них є у цих країн, щоб повертати українських дітей.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зазначає: Україна неабияк розраховує на Саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, що він принесе додаткові важелі впливу на російську сторону у питанні пришвидшення процесу повернення українських дітей на батьківщину.