В Румунії обдумують можливість передачі Україні системи Patriot, - прем'єр [ Редагувати ]
У Румунії обговорюють можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot, яка могла б захищати і румунську територію.
Про це йдеться у заяві румунського прем'єра Марчела Чолаку в інтерв'ю Euronews.
За словами Чолаку, питання передачі системи Patriot повинні розглянути спеціалісти для знаходження найкращого рішення. Після цього Вища рада національної оборони Румунії має схвалити це рішення.
"На цей час пропозиція перебуває на стадії аналізу", - зазначив румунський прем'єр.
Він також відмовився розкрити будь-які деталі щодо цього питання, щоб не нашкодити відносинам з партнерами по НАТО та безпеці Румунії.
Я знаю, що це цікава тема. Я б створив "термінові новини", але я думаю, що ми досягли політичної зрілості, щоб уникати таких речей у настільки важливих питаннях. Я твердо переконаний, що рішення не буде таким, що послабить безпеку Румунії, - наголосив Чолаку.
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