Національний банк України (НБУ) трохи послабив курс долара щодо гривні. Це сталося після того, як минулого тижня було встановлено історичний максимум.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 червня 2024 року встановлено на рівні 40,4813 гривень за 1 долар (-0,056 грн.). До цього на 3 червня він досяг позначки 40,53 гривень, що стало історичним рекордом.

Курс євро теж трохи опустився і становитиме 43,8939 гривень за 1 євро (-0,0911 грн). Таким чином, офіційний курс євро відійшов від рекордного значення 43,985 гривні.

На міжбанківському валютному ринку у 4 червня долар опустився до 40,43-40,45 грн/долар (купівля/продаж). Це на 16 копійок нижче порівняно із закриттям у попередній день.

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,08 грн/долар.

Раніше НБУ вперше підняв офіційний курс долара вище 40 гривень.