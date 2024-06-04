У Кропивницькому стартував рекрутинг у новий полк Сил спеціальних операцій "Рейнджер". Нині цей підрозділ потребує мотивованих та фізично підготовлених людей різних спеціальностей. Аби охочі стати на захист України більше дізналися про оснащення та забезпечення полку, "рейнджери" проводять вуличні акції. Більше розкаже Олена Бринза.

Олександр Квятковський, пресофіцер полку "Рейнджер":

Це наш безпосередньо автомобіль, в народі він називається "хаммер", броньований автомобіль, який вже брав участь в боях. Дуже багато позитивних відгуків від цієї машини, оскільки вона врятувала дуже багато життів за період повномасштабної війни.

На чому їздитимуть, чим воюватимуть та який отримають індивідуальний захист майбутні бійці нового полку Сил спеціальних операцій "Рейнджер" - демонстрували під час вуличної рекрутингової акції у Кропивницькому військові цього полку.

Олександр Квятковський, пресофіцер полку "Рейнджер":

Нашим військовослужбовцям видають українські бронежилети нового зразка, легкими пластинами з балістичним захистом, так само розвантажувальний пояс, оцей весь комплект, що тут лежить, українського виробництва, яке видається нашим військовослужбовцям. Військовослужбовець заходить до нас в цивільному, виходить повністю вдягнений якісними зразками.

І озброєння, і принципи роботи в полку "Рейнджер" відповідають стандартам НАТО, пояснюють військові.

"Кажан", військовослужбовець ССО:

Наше озброєння складається зі зразків НАТО, в нас є снайперські гвинтівки, найкращі штурмові гвинтівки, є кулемети, є бронетехніка. Це снайперська гвинтівка американського типу 308 калібру, це пульт від fpv, сам 10-дюймовий fpv-дрон, тут є 7-ми дюймові дрони.

Під час акції захисники спілкувались з перехожими: розповідали про роботу підрозділу та демонстрували озброєння.

Станіслав, житель міста Кропивницький:

Так, вражає, все воно якісне й гідне, і зроблено для того, щоб нищити ворога, це круто.

Полк "Рейнджер" Сил спеціальних операцій зараз активно формується. Тож потребує мотивованих та фізично підготовлених людей, що готові стати на захист незалежності України.

Олександр Квятковський, пресофіцер полку "Рейнджер":

Зараз вирішили провести такий рекрутинговий захід: сміливі та рішучі, приєднуйся до нас, де ми не видаємо нікому повістки, ми просто показуємо, як ми виглядаємо, хто ми. Розповідаємо, що ми робимо, чим займаємось і агітуємо цивільне населення вступати саме до нашої частини.

Такі рекрутингові акції "рейнджери" планують проводити й надалі: в містах та селах області.

"Кажан", військовослужбовець ССО: