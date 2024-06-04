У вівторок, 4 червня, в Україні особливо не відрізнятиметься від попередніх днів. При цьому в Києві можливі град та шквали. Про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

У другій половині дня 4 червня "гілка" може гойднутися і накрити нестійкою грозовою погодою Одещину та значну частину центральних областей, окрім Дніпра з районами і Полтавщини.

На сході серйозні опади малоймовірні, хіба що по Харківщині та Луганщині "заблукають" якість локальні дощі.

На Запоріжжі, Донеччині, в Криму та в більшості районів Миколаївщини передбачається суха спекотна погода.

Температура повітря в Україні 4 червня буде високою, до спеки, на півдні, сході та в центральній частині, вдень +26....+33 градуси. На півночі впродовж дня помірніше, +25....+28 градусів. На заході України очікується повітря відчутно свіжішим, +22...+25 градусів.

Раніше ми писали про циклон Radha в Україні.