В Києві - град та шквали: прогноз погоди в Україні [ Редагувати ]
У вівторок, 4 червня, в Україні особливо не відрізнятиметься від попередніх днів. При цьому в Києві можливі град та шквали. Про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
У другій половині дня 4 червня "гілка" може гойднутися і накрити нестійкою грозовою погодою Одещину та значну частину центральних областей, окрім Дніпра з районами і Полтавщини.
На сході серйозні опади малоймовірні, хіба що по Харківщині та Луганщині "заблукають" якість локальні дощі.
На Запоріжжі, Донеччині, в Криму та в більшості районів Миколаївщини передбачається суха спекотна погода.
Температура повітря в Україні 4 червня буде високою, до спеки, на півдні, сході та в центральній частині, вдень +26....+33 градуси. На півночі впродовж дня помірніше, +25....+28 градусів. На заході України очікується повітря відчутно свіжішим, +22...+25 градусів.
Раніше ми писали про циклон Radha в Україні.
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