Україну накриє циклон Radha: якою буде погода сьогодні [ Редагувати ]
Сьогодні, 1 червня, Україну накриє циклон Radha. Імовірні дощі, подекуди пориви вітру і, як не дивно, спека.
Про це повідомляється у прогнозі синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Червень розпочнеться в Україні спекою. Температура повітря у східних областях становитиме сьогодні +26...+31 градусів. У більшості областей протягом дня +25+29 градусів, лише в західних областях буде свіжіше, +22...+25 градусів", - розповіла вона.
Крім того, вітер буде дмухати з південного заходу та виявиться помірним, в західних областях можливі сильніші пориви, до 15 м/с.
"Короткочасні дощі з грозами очікуються 1 червня в західних областях, на півночі України, на Вінниччині та місцями на Черкащині. Цю дощову грозову нестійкість атмосфери забезпечить активна циклонічна система над Центральною Європою на ім"я Radha", - додала Діденко.
На решті території України переважатиме суха сонячна погода.
У Києві літо розпочнеться спекою. Протягом дня стовпчики термометрівмаксимально покажуть +29 градусів.
На початку літа, за даними Діденко, дефіцит вологи і, відповідно, висока пожежна небезпека, спостерігатимуться на півдні та сході України, а також суха погода охопить значну частину центральних областей, окрім Вінниччини. Найбільша ймовірність періодичних дощів - захід та північ України.
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