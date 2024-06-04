У Києві провели національний відбір до збірної України "Ігри Нескорених 2025". Він став наймасштабнішим ветеранським спортивним заходом. Адже обʼєднав військовослужбовців та ветеранів з різних куточків країни. Учасники змагалися у 9 адаптивних видах спорту. З яким настроєм підійшли наші захисники та захисниці до змагань - розкаже мій колега Анатолій Журавльов.

Один за одним учасники долають дистанцію. Велоспорт, паверліфтинг, метання ядер та дисків, біг. Ціла низка спортивних категорій. Дехто з наших захисників і захисниць випробовують свої сили одразу в кількох!

Так відбирають кандидатів у Збірну України на міжнародний етап "Ігор Нескорених".

Максим Колісник, учасник національного відбору проєкту "Ігри Нескорених":

Ціль була - проїхати 5 кілометрів на час. Загалом ще свій час не знаю, дізнаюся пізніше. Відчуття драйвові! Дуже все сподобалося, емоції переповнюють зараз.

Як і в будь-яких змаганнях, тут панує суперницький дух, але всі учасники підтримують один одного. До цього спонукає і гасло "Ігор нескорених" - "Воля сильніша за тіло"!

Ілона Дерело, учасниця національного відбору проєкту "Ігри Нескорених":

Не дуже вірила в себе, а сьогоднішній старт показав, що все-таки стоїть пробувати себе у різних видах спорту і йти до перемоги. Попробувать себе, попробувать свої сили й бути задоволеною собою, і порадуваться за суперників.

Спорт - ідеальний спосіб реабілітації військовиків після поранень, кажуть учасники та організатори заходу.

Ігор Крицак, спортивний менеджер проєкту "Ігри Нескорених":

Треба продовжувати в напрямку розвитку адаптивних видів спорту, організації цих змагань, інших змагань, покращенню інфраструктури і умов. Маємо думати про доступність, маємо думати про інклюзію, маємо думати і забезпечувати інфраструктуру для занять спортом не тільки тих видів, які представлені на "Іграх Нескорених", а й інших видів спорту.

Вибір дисциплін - чималий. Роман вирішив спробувати у стрільбі з лука. Чоловік лише починає свій шлях у ветеранському спорті.

Роман Матвісів, учасник національного відбору проєкту "Ігри Нескорених":

Спорт - це, по-перше, для здоров'я. Бо я б просто сидів вдома, лежав, нічого б не робив - пузо нарощував. А так хоч трошки порухаюсь. Ну, і тут зустрів побратимів, є з ким поговорити, познайомитись - багато нових знайомств, цікавих людей. І це весело - тут люди, тут двіж. І особливо тут реабілітологи підказали, що в мене не так по ходьбі, і що для бігу мені треба, які м'язи, як їх качати.

Створити спеціальні простори для адаптації ветеранів - один із пріоритетів, наголошують у профільному міністерстві.

Фархад Фархадов, заступник міністра у справах ветеранів України:

Це будуть єдині локації - багатофункціональні заклади, де ветерани можуть, як в клуби приходити і проводити там у різному напрямі свій час. Як від отримання консультаційної підтримки, соціальної підтримки, фізичного здоров'я. Готуємо такий документ, як методичні рекомендації, які будуть допомагати охочим, незалежно від форми власності, відкривати такі простори.

Тим часом наші захисники та захисниці вже в очікуванні міжнародного етапу "Ігор Нескорених".

Ігор Крицак, спортивний менеджер проєкту "Ігри Нескорених":

Беручи участь на міжнародних змаганнях, наші ветерани, військовослужбовці мають змогу комунікувати важливі для нашої країни меседжі. Ця інформація доходить, я сподіваюся, туди, куди потрібно, і дає результат.

Позивний "Бізон", учасник національного відбору проєкту "Ігри Нескорених":

- Повинні терпіти, битися, боротися і йти до кінця. Цілі - попасти в Збірну України, виїхати за кордон і показати всім країнам, що Україна - це сила! І що ми ніколи не здамося. Будемо іти й топити до кінця. Так що Слава Україні! - Героям Слава!

До національної збірної виберуть 35 представників із понад чотирьохсот, які взяли участь у національному відборі. Показати клас, а також укотре нагадати світу про російські злочини та потреби України у захисті - вони зможуть у лютому наступного року.