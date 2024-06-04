Коли чекати транш МВФ та куди спрямують кошти: Пишний розкрив деталі [ Редагувати ]
У вівторок, 4 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Національного банку України Андрій Пишний розповів, коли чекати на пʼятий транш МВФ та на що спрямують кошти.
Ситуація доволі чітка. Після рішення, яке ухвалює Рада директорів Міжнародного валютного фонду, майже в той же день надходять кошти. Але я хотів би уточнити з приводу статусу того рішення, яке відбулося у Варшаві.
"Наразі досягнуто угоду на рівні персоналу, саме так вона і називається. За цією угодою, відповідно, погоджено новий зміст меморандуму, листа про наміри. І ми визначили досить чітко, по пунктах, по кожному параграфу ті домовленості, які будуть винесені на затвердження, але остаточне рішення і остаточне закріплення домовленостей в рамках четвертого перегляду відбудеться лише після засідання Ради директорів", - додав він.
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