4 червня 2024 року - вівторок. 832-й день війни в Україні.

Що сьогодні за церковне свято

4 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Митрофана. Святий Митрофан жив у часи імператора Костянтина Великого, який був першим імператором, вірним Богові. Митрофан народився у сім’ї царського року, його батько, римлянин Дометій, зрікся ідолопоклонництва та обрав шлях християнства. Під час переслідувань християн у Римі Дометій вирушив з синами до Візантії. Після смерті архієрея Прова Митрофан став його наступником. Коли імператор Костянтин прибув до Візантії і побачив Митрофана, то взяв його з собою до Рима. 325 року Митрофан помер, а його мощі виявилися нетлінними.

Що не можна робити 4 червня

Забороняється сваритися, тому що сварка затягнеться надовго.

Не можна пити алкогольні напої.

Не варто брехати, тому що брехня "вийде" боком.

Народні прикмети і традиції на 4 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: