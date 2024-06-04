4 червня: яке сьогодні свято, прикмети дня [ Редагувати ]
4 червня 2024 року - вівторок. 832-й день війни в Україні.
Що сьогодні за церковне свято
4 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Митрофана. Святий Митрофан жив у часи імператора Костянтина Великого, який був першим імператором, вірним Богові. Митрофан народився у сім’ї царського року, його батько, римлянин Дометій, зрікся ідолопоклонництва та обрав шлях християнства. Під час переслідувань християн у Римі Дометій вирушив з синами до Візантії. Після смерті архієрея Прова Митрофан став його наступником. Коли імператор Костянтин прибув до Візантії і побачив Митрофана, то взяв його з собою до Рима. 325 року Митрофан помер, а його мощі виявилися нетлінними.
Що не можна робити 4 червня
- Забороняється сваритися, тому що сварка затягнеться надовго.
- Не можна пити алкогольні напої.
- Не варто брехати, тому що брехня "вийде" боком.
Народні прикмети і традиції на 4 червня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: під час схожу сонця духота - буде негода;
- дме північний вітер - чекайте на погану погоду;
- веселка в першій половині дня до дощу, в другій - до спеки;
- дощить - буде йти дощ ще 2-3 дні.
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