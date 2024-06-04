У Вінницькій області перекинувся мікроавтобус, постраждали підлітки [ Редагувати ]
В ніч на вівторок у Вінницькій області перекинувся мікроавтобус, в якому їхала група з екскурсії. Внаслідок аварії постраждали семеро осіб, серед яких - пʼятеро підлітків.
Автопригода сталась 4 червня близько 00:40 біля села Кунка, Гайсинського району.
За попередньою інформацією, 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.
У салоні на момент ДТП перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та пʼятеро дорослих. Група поверталась з екскурсії.
За медичною допомогою звернулось сім пасажирів, з яких пʼять підлітків віком 16 та 17 років, одного з них госпіталізували. Іншим учасникам аварії надали медичну допомогу та відпустили додому.
Поліція освідувала водія - він тверезий. Мікроавтобус помістили на арештмайданчик.
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