росія знову атакувала Україну майже 30 дронами: скільки збила ППО [ Редагувати ]
У ніч проти 5 червня російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. ППО збила 22 з 27 запущених безпілотників.
Про це повідомляє Telegram командувача Повітряних сил Миколу Олещука.
У ніч на 5 червня 2024 року окупанти атакували 27 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курська рф, мис Чауда - Крим, - розповів він.
До відбиття атаки залучалися зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 22 "шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях, - додав Олещук.
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