Більше 50 боєзіткнень: Генштаб про ситуацію на фронті [ Редагувати ]
У середу, 5 червня, від початку доби зафіксовано 54 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога на Покровському напрямку й у Харківській області.
Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
- На Харківському напрямку відбито дві атаки ворога у бік села Липці. Наразі тривають три боєзіткнення у районі Вовчанська.
- На Куп'янському напрямку збільшилась інтенсивність штурмових дій російських окупантів. Сім разів ворог атакував позиції Сил оборони неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Чернещини та Дружелюбівки. Наразі продовжуються два бої.
- На Сіверському напрямку росіяни намагались штурмувати в районах Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. Кількість боєзіткнень зросла до 5. Три атаки нашими воїнами успішно відбито, дві, у напрямку Роздолівки, ще поки тривають.
- На Краматорському напрямку відбито сім атак біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Біля Білої Гори наразі продовжується бій.
- На Покровському напрямку ворог особливо активний.а даний час відбулося 15 боєзіткнень. Сім з них ще тривають поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського та Сокола. Росіяни докладають зусиль біля Сокола. Наразі бій продовжується аж у чотирьох локаціях, окупанти також скинули дві авіабомби.
- На Времівському напрямку точаться три бойових зіткнення у напрямку Урожайного. Ще одну атаку там вже відбито.
Раніше ми писали про те, що дрони рф влучили в промисловий об'єкт у Полтавській області.
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Від початку доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень